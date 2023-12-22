خدمات طبية وبيطرية بقافلة طبية سكانية في إيتاي البارود

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم نظمت وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بإيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر للتنمية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة، قافلة (طبية - سكانية) بقرية فراولو، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 302 مواطن من اهالي القرية بمختلف التخصصات (132 باطنة - 35 عظام - - 68 رمد -67 أسنان)، بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 39 حالة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش وعلاج 500 رأس ماشية، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة 100 كشاف وعمود كهرباء.