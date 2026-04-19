ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار- 4

اَختتمت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك "إعصار -4" بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والهندية، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بمصر، بحضور عدد من قادة قوات الصاعقة والملحق العسكري الهندي بالقاهرة.

وشهدت مراحل التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات، فضلا عن التدريب على التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وتقديم الاسعافات الأولية وإنقاذ المصابين, كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وأظهرت مراحل التدريب المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.