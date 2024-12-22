القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ35

اختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية فعاليات دورته الـ35، أمس السبت، بحفل إعلان الجوائز، في مسرح الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي:
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة
التانيت الذهبي: "الذراري الحمر" للطفي عاشور (تونس)
التانيت الفضي: "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل (فلسطين)
التانيت البرونزي: "ديمبا" لمامادو ديا (السنغال)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر)
جائزة أفضل ممثل: سامي لشعة عن فيلم "طمس" (الجزائر)
جائزة أفضل ممثلة: سولاف فواخرجي عن فيلم "سلمى" (سوريا)
جائزة أفضل سيناريو: بودي أسيانبي عن فيلم "الرجل مات" (نيجيريا)
جائزة أفضل تركيب: كاميل توبكيس عن فيلم "عايشة" (تونس)
جائزة أفضل صورة: مصطفى الكاشف عن فيلم "القرية المجاورة للجنة" (الصومال)
جائزة أفضل موسيقى: هاني عادل عن فيلم "أرزة" (لبنان)
المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة
التانيت الذهبي: "بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر (السودان)
التانيت الفضي: "أحلى من الأرض" لشريف البنداري (مصر)
التانيت البرونزي: "عالحافة" لسحر العشي (تونس)
المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة
التانيت الذهبي: "الفيلم عمل فدائي" لكمال جعفري (فلسطين)
التانيت الفضي: "الاستيقاظ في الليل" لنيلسون ماكينغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
التانيت البرونزي: "ماتيلا" لعبد الله يحيى (تونس)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "ندار: ساجا والو" لعثمان ويليام مباي (السنغال)
المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة
التانيت الذهبي: "الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري (تونس)
التانيت الفضي: "فريحة" لبدر يوسف (اليمن)
التانيت البرونزي: "رحلة باهاتي في التربية الجنسية" لسايتاباو كاياري (كينيا)
المسابقة الوطنية
جائزة أفضل فيلم روائي طويل: "قنطرة" لوليد مطار (تونس)
جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "لون الفسفاط" لرضا التليلي (تونس)
جائزة أفضل فيلم قصير: "ثنية عيشة" لسالمة الهبي (تونس)