القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ35

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اختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية فعاليات دورته الـ35، أمس السبت، بحفل إعلان الجوائز، في مسرح الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي:

المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

التانيت الذهبي: "الذراري الحمر" للطفي عاشور (تونس)

التانيت الفضي: "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل (فلسطين)

التانيت البرونزي: "ديمبا" لمامادو ديا (السنغال)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر)

جائزة أفضل ممثل: سامي لشعة عن فيلم "طمس" (الجزائر)

جائزة أفضل ممثلة: سولاف فواخرجي عن فيلم "سلمى" (سوريا)

جائزة أفضل سيناريو: بودي أسيانبي عن فيلم "الرجل مات" (نيجيريا)

جائزة أفضل تركيب: كاميل توبكيس عن فيلم "عايشة" (تونس)

جائزة أفضل صورة: مصطفى الكاشف عن فيلم "القرية المجاورة للجنة" (الصومال)

جائزة أفضل موسيقى: هاني عادل عن فيلم "أرزة" (لبنان)



المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة

التانيت الذهبي: "بعد ذلك لن يحدث شيء" لإبراهيم عمر (السودان)

التانيت الفضي: "أحلى من الأرض" لشريف البنداري (مصر)

التانيت البرونزي: "عالحافة" لسحر العشي (تونس)



المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

التانيت الذهبي: "الفيلم عمل فدائي" لكمال جعفري (فلسطين)

التانيت الفضي: "الاستيقاظ في الليل" لنيلسون ماكينغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

التانيت البرونزي: "ماتيلا" لعبد الله يحيى (تونس)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "ندار: ساجا والو" لعثمان ويليام مباي (السنغال)



المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة

التانيت الذهبي: "الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري (تونس)

التانيت الفضي: "فريحة" لبدر يوسف (اليمن)

التانيت البرونزي: "رحلة باهاتي في التربية الجنسية" لسايتاباو كاياري (كينيا)



المسابقة الوطنية

جائزة أفضل فيلم روائي طويل: "قنطرة" لوليد مطار (تونس)

جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "لون الفسفاط" لرضا التليلي (تونس)

جائزة أفضل فيلم قصير: "ثنية عيشة" لسالمة الهبي (تونس)