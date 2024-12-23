النائب محمد البدري: مشروع قانون المسئولية الطبية لم يوضع لمعاقبة وحبس الأطباء

قال الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه تم عقد أكثر من مناقشة لقانون المسئولية الطبية من لجان متخصصة بحضور كافة الأطراف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مع برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه بعد المناقشات، تم إقرار صورة من القانون لعرضها على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.

ولفت إلى أنه تم عرض اليوم على الجلسة العامة ومناقشة كل مواد القانون، حيث تمت الموافقة من المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأكد أنه بداية من غدًا الاثنين، سيتم التفويض والمناقشة على كل مواد القانون، موضحًا أن هناك اتجاهًا بين الأطباء بأن مشروع قانون المسئولية الطبية وضع لمعاقبتهم وحبسهم وهو أمر غير صحيح.



وأفاد بأن الطبيب يحاسب الآن بقانون العقوبات ويطبق عليه مواد القانون، مشيرًا إلى أن توصيف التهم حاليا سيئ للغاية.