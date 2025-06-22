إصابات ودمار واسع جراء القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عن رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من ايران.

وأعلنت نجمة داود الحمراء أن طواقمها قدّمت الإسعاف الأولي ونقلت 18 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم رجل في الثلاثين من عمره أُصيب بجراح متوسطة نتيجة شظايا في الجزء العلوي من جسده، إضافة إلى 10 مصابين آخرين بحالة طفيفة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن عدد الصواريخ التي أطلقت نحو الشمال والوسط خلال الساعة الأخيرة بلغ 27 صاروخًا، توزعت بين 22 في الرشقة الأولى و5 في الثانية. وأشارت إلى أن بعض مواقع السقوط التي تم الإبلاغ عنها ناتجة عن شظايا صواريخ اعتراض.