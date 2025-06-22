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- الأرض تهتز بقوة في مدينة القدس جراء اعتراض الصواريخ

- إيران أطلقت 27 صاروخا

- تدمير أكثر من 10 مواقع

- وقوع انفجارات في حيفا دون إطلاق صافرات الإنذار

سقطت صواريخ إيرانية، صباح الأحد، في عدة مواقع داخل إسرائيل، ما تسبب بإصابة 16 شخصا وتدمير عدة مواقع، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت فجرا منشآت نووية في إيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن إيران أطلقت 27 صاروخا باتجاه البلاد على دفعتين، 22 بالأولى و5 بالثانية، بينما أفادت القناة 13 العبرية بإصابة 16 شخصا في مناطق متفرقة.

بدورها، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى تدمير أكثر من 10 مواقع في حيفا شمالا، ونيس تسيونا وروحوفوت وتل أبيب بالوسط جراء صواريخ إيران.

كما لحقت أضرار مباشرة بمبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، إلى جانب تدمير العديد من المباني بالمنطقة الساحلية بسبب سقوط واعتراض الصواريخ الإيرانية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الأرض اهتزت بقوة في مدينة القدس مع اعتراض الصواريخ الإيرانية، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها تلقت بلاغات عن سقوط "قطع قتالية" في عدة مواقع ضمن منطقة تل أبيب.

في السياق، أوضحت القناة 12 العبرية أن "حدثا غير عادي وقع في حيفا مع سماع انفجارات ودون انطلاق أي إنذارات"، بسبب الصواريخ الإيرانية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضها.

وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وضمن إجراءات الرقابة المشددة التي تفرضها تل أبيب على مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، طلب الجيش الإسرائيلي عدم نشر مواقع وبيانات الإصابات.

والأربعاء، نشر رئيس الرقابة الإسرائيلية كوبي ماندلبليت، أمر طوارئ يُلزم وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومشغلي مواقع التواصل الاجتماعي بالخضوع للرقابة قبل نشر مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

- المرحلة المقبلة

وحول الخطوات المقبلة من جانب إسرائيل بعد الضربات الأمريكية، قالت القناة 14 العبرية: "في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تل أبيب ستواصل غاراتها الجوية على إيران بعد الهجمات الأمريكية".

من جهتها، نقلت القناة 12 عن مسئول إسرائيلي تقديره، أن "تل أبيب ستواصل مهاجمة إيران".

فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "ستجري في الساعات المقبلة تقييمات للوضع من قبل المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية بشأن الخطوات الإيرانية المقبلة والسيناريوهات المحتملة".

أما صحيفة "هآرتس" العبرية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لاحتمال انضمام حزب الله (اللبناني) إلى الحرب" في أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي "يرفع مستوى التأهب تجاه لبنان تحسبًا لأي محاولة من حزب الله لتنفيذ هجوم تضامنًا مع إيران" ضد إسرائيل.

وحول نتائج الضربات الأمريكية الأخيرة، قال مسئول إسرائيلي في تصريح لهيئة البث: "ننتظر صور الأقمار الصناعية لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية وفي الوقت نفسه تستعد تل أبيب لرد طهران".

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية الأبرز في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على موقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام.

وفي منشور لاحق تحدث ترامب أن: "فوردو انتهت" في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الإيرانية.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.