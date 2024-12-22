مصرع ربة منزل على يد زوجها في طوخ

شهدت قرية كفر الرجالات بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، واقعة قتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات بينهم، فيما جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، حول قيام زوج بالتخلص من زوجته داخل نطاق المركز.

تم تحرير المحضر اللازم، وأصدرت النيابة العامة قرارها بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريح بواسطة الطبيب الشرعي، كما طلبت استعجال التحريات لاستكمال التحقيقات.