نبيلة عبيد وأشرف زكي يتصدّران جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي

أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، التي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل في نقابة الصحفيين. حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات المتميزة:
جائزة آمال العمدة عن مجمل الأعمال الفنية: حصلت عليها النجمة نبيلة عبيد.
جائزة مفيد فوزي لعام 2024: مُنحت للفنان أشرف زكي.
وقد حرص النجم هاني رمزي على حضور الحفل لتهنئة المكرمين، كما شاركت الفنانة صفاء جلال في تقديم التهنئة.
جوائز الإبداع والتميز:
جائزة المحاور مفيد فوزي للإبداع: حصل عليها المخرج خالد جلال.
جائزة المحاور مفيد فوزي للتميز: مُنحت للدكتور زاهي حواس.
جائزة أفضل جريدة صحفية باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى جريدة المصري اليوم، وتسلمها الأستاذ صلاح دياب.
جائزة أفضل جريدة صحفية باسم الإعلامية آمال العمدة: ذهبت إلى جريدة الوطن، وتسلمها مصطفى عمار.
جوائز إعلامية وصحفية:
جائزة أفضل مجلة باسم آمال العمدة: ذهبت إلى مجلة إنجما.
جائزة أفضل موقع إلكتروني باسم مفيد فوزي: حصل عليها موقع اليوم السابع، وتسلمتها الكاتبة الصحفية علا الشافعي.
جائزة أفضل كاتبة صحفية باسم آمال العمدة: حصلت عليها الصحفية زينب عبد الرزاق.
الجوائز في المجالات الفنية:
جائزة آمال العمدة لأفضل فنان تشكيلي: حصل عليها الفنان أحمد فريد.
جائزة مفيد فوزي لأفضل فنانة تشكيلية: منحت للفنانة سالي وفائي.
جائزة التميز باسم آمال العمدة: حصل عليها المخرج مروان حامد.
جوائز في الإذاعة والتلفزيون:
جائزة أفضل مذيعة حوارية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها الإعلامية سالي عبد السلام.
جائزة أفضل مذيعة إذاعية باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى جيهان عبد الله.
جائزة أفضل مذيع إذاعي باسم مفيد فوزي: حصل عليها مروان قدري.
جائزة أفضل مذيعة تلفزيونية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها شيرين عفت.
جائزة أفضل مذيع تلفزيوني باسم آمال العمدة: حصل عليها الإعلامي أحمد فايق.
جائزة أفضل مذيع تلفزيوني باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى الإعلامي تامر أمين.
جائزة أفضل برنامج توك شو باسم آمال العمدة: حصلت عليها الإعلامية شيرين الشايب.
جوائز التغطية الإخبارية والبرامج:
جائزة أفضل تغطية إخبارية في برنامج إخباري باسم آمال العمدة: تسلمتها الإعلامية منة فاروق عن برنامج الأستاذ أحمد الطاهري.
جائزة أفضل تغطية إخبارية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها الإعلامية ريهام إبراهيم.
جائزة أفضل تغطية فنية باسم آمال العمدة: مُنحت للإعلامية إنجي علي.
جائزة أفضل برنامج تلفزيوني باسم آمال العمدة: حصلت عليها الإعلامية أسما إبراهيم.
جوائز في تخصص "كاستنج دايركتور":
جائزة أفضل كاستنج دايركتور باسم آمال العمدة: تسلمها خالد صفوت.
جائزة أفضل كاستنج دايركتور باسم مفيد فوزي: تسلمها أحمد تمام.