نبيلة عبيد وأشرف زكي يتصدّران جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي

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أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، التي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل في نقابة الصحفيين. حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات المتميزة:

جائزة آمال العمدة عن مجمل الأعمال الفنية: حصلت عليها النجمة نبيلة عبيد.

جائزة مفيد فوزي لعام 2024: مُنحت للفنان أشرف زكي.

وقد حرص النجم هاني رمزي على حضور الحفل لتهنئة المكرمين، كما شاركت الفنانة صفاء جلال في تقديم التهنئة.



جوائز الإبداع والتميز:



جائزة المحاور مفيد فوزي للإبداع: حصل عليها المخرج خالد جلال.

جائزة المحاور مفيد فوزي للتميز: مُنحت للدكتور زاهي حواس.

جائزة أفضل جريدة صحفية باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى جريدة المصري اليوم، وتسلمها الأستاذ صلاح دياب.

جائزة أفضل جريدة صحفية باسم الإعلامية آمال العمدة: ذهبت إلى جريدة الوطن، وتسلمها مصطفى عمار.



جوائز إعلامية وصحفية:



جائزة أفضل مجلة باسم آمال العمدة: ذهبت إلى مجلة إنجما.

جائزة أفضل موقع إلكتروني باسم مفيد فوزي: حصل عليها موقع اليوم السابع، وتسلمتها الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

جائزة أفضل كاتبة صحفية باسم آمال العمدة: حصلت عليها الصحفية زينب عبد الرزاق.



الجوائز في المجالات الفنية:



جائزة آمال العمدة لأفضل فنان تشكيلي: حصل عليها الفنان أحمد فريد.

جائزة مفيد فوزي لأفضل فنانة تشكيلية: منحت للفنانة سالي وفائي.

جائزة التميز باسم آمال العمدة: حصل عليها المخرج مروان حامد.



جوائز في الإذاعة والتلفزيون:



جائزة أفضل مذيعة حوارية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها الإعلامية سالي عبد السلام.

جائزة أفضل مذيعة إذاعية باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى جيهان عبد الله.

جائزة أفضل مذيع إذاعي باسم مفيد فوزي: حصل عليها مروان قدري.

جائزة أفضل مذيعة تلفزيونية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها شيرين عفت.

جائزة أفضل مذيع تلفزيوني باسم آمال العمدة: حصل عليها الإعلامي أحمد فايق.

جائزة أفضل مذيع تلفزيوني باسم مفيد فوزي: ذهبت إلى الإعلامي تامر أمين.

جائزة أفضل برنامج توك شو باسم آمال العمدة: حصلت عليها الإعلامية شيرين الشايب.



جوائز التغطية الإخبارية والبرامج:



جائزة أفضل تغطية إخبارية في برنامج إخباري باسم آمال العمدة: تسلمتها الإعلامية منة فاروق عن برنامج الأستاذ أحمد الطاهري.

جائزة أفضل تغطية إخبارية باسم مفيد فوزي: حصلت عليها الإعلامية ريهام إبراهيم.

جائزة أفضل تغطية فنية باسم آمال العمدة: مُنحت للإعلامية إنجي علي.

جائزة أفضل برنامج تلفزيوني باسم آمال العمدة: حصلت عليها الإعلامية أسما إبراهيم.



جوائز في تخصص "كاستنج دايركتور":



جائزة أفضل كاستنج دايركتور باسم آمال العمدة: تسلمها خالد صفوت.

جائزة أفضل كاستنج دايركتور باسم مفيد فوزي: تسلمها أحمد تمام.