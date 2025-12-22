الشرطة الألمانية: تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه لمسيرات في عام 2025

قال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مونش، إنه تم تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه لمسيرات في ألمانيا منذ بداية هذا العام وحتى منتصف ديسمبر .

وأوضح مونش في تصريحات لصحيفة "بيلد" نشرت يوم الأحد، أن الوكالة تقوم بإعداد تقييم على مستوى البلاد للحالات المشتبه بها منذ بداية العام، وذلك بالاعتماد على كافة البيانات المتاحة وبالتنسيق مع القوات المسلحة.

وذكر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن الحوادث شملت في الغالب منشآت عسكرية ومطارات، ولكنها استهدفت أيضا بنى تحتية حيوية أخرى مثل شركات الدفاع ومرافق الموانئ.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن دائما نسب تحليق هذه المسيرات إلى جهات روسية، قال مونش إنه لا يمكن تحديد ذلك بيقين تام، مشيرا إلى صعوبة تحديد هوية مشغلي المسيرات واستجوابهم.

وافتتحت ألمانيا يوم الأربعاء مركزا مشتركا للدفاع ضد المسيرات في برلين من أجل رصد وتحييد المسيرات غير المصرح بها بشكل أفضل في المستقبل، ومن المقرر أن تبدأ عملياته في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم أيضا تكليف وحدة دفاع ضد الطائرات بدون طيار تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية، ومن المقرر أن تضم حوالي 130 ضابطا متخصصا.

وسيجري نشر هذه الوحدة في المطارات وفي العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد بالقرب من المواقع الحساسة، ومن المتوقع أن تستخدم أنظمة تشويش مدعومة بالذكاء الاصطناعي وطائرات اعتراضية آلية.