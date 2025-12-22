تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، إن بلاده تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسئولين أمريكيين وقطريين ومصريين في ميامي مطلع الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح فيدان، أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ في يناير المقبل.

وأشار في لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الأحد، إلى أن البيانات الصادرة عن الدول الأربعة؛ مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بشأن اجتماع ميامي، تحدثت عن المرحلة الأولى وتقييمها بشكل إيجابي، ولم تتطرق كثيرًا للمرحلة الثانية.

وأكد أن الأمر لا يعني أن المرحلة الثانية «مؤجلة»، معقبًا: «الأمر قصده الأمريكيون واتفقوا مع الوسطاء عليه، ألا يعلنوا هذا مبكرًا وقبل زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ميامي يوم 29 ديسمبر الجاري».

وأضاف: «الأمريكيون يريدون إخراج نتنياهو بوجه أفضل، وأن يتم الاتفاق على موعد المرحلة الثانية ويُعلن مع الرئيس ترامب قبل بداية العام بيومين أو ثلاثة، خاصة أن إسرائيل لم تكن طرفًا في اجتماع ميامي».

ولطالما حضت مصر وقطر، اللتان تتوليان دور الوساطة والضمان لوقف إطلاق النار في غزة، في الآونة الأخيرة على الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق -التي تُعد أكثر تعقيدًا من سابقتها- قضايا حساسة، مثل: تبادل الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق معينة في غزة، وتشكيل قوة دولية لضمان الاستقرار.

ويواجه تنفيذ هذه المرحلة تحديات كبيرة، منها تباين المواقف بين الأطراف المعنية، وتداخل الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية.