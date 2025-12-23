سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوار ببطولة كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب زيمبابوي أولا عن طريق برينس دوبي في الدقيقة 20، بينما تعادل منتخب مصر بهدف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 64، وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدف الفوز في الدقيقة 91.

وتساوى منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد الفوز في وقت سابق على أنجولا بنفس النتيجة.

أول محاولة حقيقية للمنتخب المصري جاءت من تمريرة تريزيجيه إلى إمام عاشور في الدقيقة 4 حيث حاول عاشور إرسال عرضية أمام المرمى تحولت إلى ركنية.

وتصدى الحارس أروبي لفرصة محققة لمصر في الدقيقة 6 من رأسية تريزيجيه.

وفي الدقيقة 8 أتيحت فرصة أخرى عن طريق مروان عطية الذي سدد كرة علت العارضة بعدما ارتدت من الدفاع.

وكاد إمام عاشور أن يتقدم من تسديدة أمام المرمى لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 11.

ووضع منتخب مصر منافسه تحت ضغط شديد بحثا عن هدف التقدم.

وجاءت أول محاولة لزيمبابوي في الدقيقة 16 من تسديدة دوبي التي اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وكاد منتخب زيمبابوي أن يستغل ارتباكا دفاعيا ف يمصر من كرة عرضية، لكن حمدي فتح أعاد الكرة إلى الشناوي في الدقيقة 18.

هدف زيمبابوي

وعلى عكس سير المباراة تقدم منتخب زيمبابوي بهدف أول في الدقيقة 21 عن طريق دوبي الذي تابع كرة عرضية من جهة اليمين دون رقابة ليتسلم ويسدد أرضية في الشباك.

وأرسل مرموش كرة عرضية بلا عنوان في الدقيقة 23 لم تجد المتابع.

وفي الدقيقة 25 تصدى محمد الشناوي لفرصة أخرى لزيمبابوي من محاولة عن طريق الجبهة اليسرى أيضا.

وأجرى حسام حسن تغييرا مبكرا بنزول مصطفى محمد بدلا من إمام عاشور الذي بدا يعاني من إصابة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 38 أطلق مرموش تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس أريبي وحولها إلى ركنية.

وأضاع مرموش فرصة أخرى من تسديدة علت المرمى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

كما تصدى الحارس لرأسية عمر مرموش في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني مال منتخب زيمبابوي للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأرسل محمد حمدي عرضية متقنة لمصطفى محمد أمام المرمى في الدقيقة 52 لكن لم تُستغل.

وأنقذ حارس زيمبابوي فرصة أخرى من تسديدة مرموش في الدقيقة 54.

وكاد منتخب زيمبابوي أن يستغل إحدى المرتدات في الدقيقة 61 ليهدد مرمى الشناوي الذي تصدى لتسديدة أرضية كادت تخدعه.

مرموش يسجل

وفي الدقيقة 65 نجح عمر مرموش في استغلال تمريرة محمد حمدي لينفرد بالمرمى ويسجل من الزاوية اليسرى بقذيفة قوية.

وسدد مصطفى محمد كرة أخرى تحولت إلى ركنية كادت تهدي مصر الهدف الثاني، بعدها بدقيقة.

وشارك زيزو في الدقيقة 66 على حساب تريزيجيه.

وتابع مصطفى محمد عرضية زيزو في الدقيقة 69 برأسية لكن مرت بعيدا.

وأهدر زيزو هدفا محققا من عرضية حمدي فتحي، ليتابعها نجم الأهلي دون رقابة تماما برأسية علت العارضة في الدقيقة 73.

وشارك إبراهيم عادل بديلا لمروان عطية سعيا لتنشيط الهجوم أكثر.

وأضاع صلاح فرصة أخرى للتقدم من تسديدة في الدقيقة 77 علت العارضة.

وسدد إبراهيم عادل كرة أخرى من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80 لكن مرت بعيدا أيضا.

وتعرض حمدي لإصابة اضطرت المدرب حسام حسن لاستبداله حيث شارك أحمد فتوح بدلا منه.

وأهدر زيزو فرصة أخرى في الدقيقة 89 بتسديدة عالية بعيدة بعد تمريرة محمد صلاح

صلاح يسجل أخيرا

ووضع صلاح حدا للفرص الضائعة بعدما سجل هدفا من كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء، بتسديدة على يسار الحارس أريبي.