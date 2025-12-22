ستارمر وترامب يناقشان أوكرانيا وغزة في مكالمة قبل عيد الميلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يرجح أن تكون مكالمتهما الهاتفية الأخيرة لعام 2025.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الزعيمين ناقشا الحرب في أوكرانيا، والوضع الإنساني في غزة، وتعيين سفير جديد في واشنطن العاصمة خلال حديثهما بعد ظهر يوم الأحد، وفقا لداونينج ستريت.

وفي معرض تقديم إيجاز عن مكالمتهما، قالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "تحدث رئيس الوزراء مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد ظهر اليوم (الأحد)"

وأضافت: "بدأ الزعيمان يتناول الحرب بأوكرانيا، وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على العمل الذي يقوم به تحالف الراغبين لدعم أي اتفاق سلام وضمان نهاية عادلة ودائمة للأعمال العدائية".

وأوضحت المتحدثة: "وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، ناقش الزعيمان الوضع على الأرض في غزة".

وتأتي هذه المكالمة بين ستارمر وترامب بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الحكومة الأمريكية في نشر مجموعات ضخمة من الصور والوثائق مما يُعرف بـ "ملفات إبستين".