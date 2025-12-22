الشرطة الأسترالية تزعم أن المشتبه به في هجوم بوندي تدرب مع والده

أجرى المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني الأسترالية "تدريبات على الأسلحة النارية" في منطقة بنيو ساوث ويلز خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول "تبريرهما" للهجوم، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين نقلاً عن وثائق للشرطة.

وتم الكشف عن بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة اليوم الاثنين من مستشفى في سيدني.

ويزعم البيان أن الشاب، 24 عاما، ووالده ساجد أكرم، 50 عاما، ألقيا أربع عبوات ناسفة بدائية الصنع باتجاه حشد يشارك في فعاليات يهودية بشاطئ بوندي في 14 ديسمبر الجاري، لكنها لم تنفجر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.

ولم تتمكن وحدة الإعلام بمحكمة نيو ساوث ويلز على الفور من تقديم نسخة من البيان.

وقتلت الشرطة الأب رميا بالرصاص في مكان الحادث وأصابت الابن.

ووجهت للابن الأسبوع الماضي تهم بارتكاب 59 جريمة، بما في ذلك 15 تهمة قتل وتهمة واحدة تتعلق بارتكاب "عمل إرهابي".