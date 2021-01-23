إنجلترا تسجل 710 حالات وفاة بكورونا في يوم واحد

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سجلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية 710 حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إنجلترا.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت.