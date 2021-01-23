مدرب الجزائر بعد الهزيمة أمام النرويج: قدمنا أداء سيء أمام فريق رائع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الفرنسي آلان بورت المدير الفني للمنتخب الجزائري إنه حزين بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي خسرها أمام نظيره النرويجي 23 / 36 مساء الجمعة في ثاني جولات مباريات المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

وقال بورت خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن منتخبه "قدم أداء سيئا أمام فريق رائع يمتلك الكثير من الحلول واللاعبين المميزين."

وأوضح أن القرعة ظلمته بوضعه في "مجموعة بها العديد من المنتخبات المميزة والتي تمتلك الكثير من الخبرات العالمية وعلى رأسها منتخبات فرنسا والنرويج والبرتغال إضافة إلى منتخب أيسلندا أيضا".

وأبدى بورت، في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للبطولة اليوم السبت، أسفه واعتذاره للجماهير الجزائرية على الخسارة الثقيلة أمام المنتخب النرويجي، لكن ربما وجد العذر للاعبيه في أنهم قدموا مباراة تاريخية أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم الأسبق.

وأتم تصريحات بالتأكيد على أنه سيركز على إنهاء البطولة بـ" فوز ولو اعتباري على المنتخب السويسري والذي قدم مستوى مميزا في البطولة حتى الآن".

وأعرب عبد الإله بن مني حارس مرمى المنتخب الجزائري عن أسفه إزاء نتيجة اللقاء أمام المنتخب النرويجي وصيف بطل العالم في آخر نسختين.

وأضاف "المنتخب النرويجي كان قويا للغاية ويمتلك سرعات كبيرة... تأثرنا بالأداء القوي أمام فرنسا".

وتابع أيضا "منتخب الجزائر تأثر بتوقف المسابقات المحلية وعدم الاعداد الجيد للبطولة".

وعلى الجانب الآخر، قال كريستيان بيرج المدير الفني للمنتخب النرويجي إنه سعيد بالفوز على الجزائر، وأضاف "الفوز مهم للغاية في مشوار الصعود لدور الثمانية، حرصت على إراحة اللاعبين الأساسيين وتجربة البدلاء لإكسابهم حساسية المباريات والاطمئنان عليهم".

وتابع "سنبدأ في التجهيز للمواجهة المقبلة أمام المنتخب الأيسلندي والذي قدم مباراة رائعة أمام نظيره الفرنسي، وأرهقه خلال المباراة".

وقال ألكسندر كريستوفرسن بلونز لاعب المنتخب النرويجي إن فريقه قدم عرضا مميزا واستطاع تحقيق الهدف من اللقاء وهو حصد نقاط المباراة وتجربة البدلاء.

وأضاف "المنتخب الجزائري فريق جيد لكنه لا يمتلك الخبرات الكافية لمجاراتنا".