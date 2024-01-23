أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن تأهل الفراعنة للدور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا، مستحقا للغاية، مشيرا إلى أن الفريق بطبعه هجوميا واستقبال الأهداف أمرا طبيعيا.

قال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» عقب مباراة كاب فيردي:" طريقة التأهل ليس مهما، لقد حققنا الأهم وهو الصعود".

أضاف فيتوريا:" نحن فريق هجومي، لذا من الطبيعي أن نستقبل الأهداف".

أكد فيتوريا:" التأهل كان مستحقا بعد مجهود كبير من اللاعبين، وسنحاول تصحيح الأخطاء الفترة المقبلة".

أتم فيتوريا:" ربما تغيير الأجواء والانتقال من مدينة أبيدجان إلى سان بيدرو يمنح اللاعبين فرصة لتحسين الأجواء بشكل إيجابي وكسر الروتين ويستعد بشكل جيد لمباراة دور ال١٦".

وتقام مباراة المنتخب الوطني في دور الـ16 يوم الأحد المقبل 28 يناير الجاري، في العاشرة مساءً، على ملعب أمادو جون كوليبالي بمدينة سان بيدرو، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، والتي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.