بلدية غزة تناشد المؤسسات الدولية توفير الدعم العاجل لتخفيف الكارثة الصحية والبيئية

أكدت بلدية غزة أن نقص عدد الآليات يتسبب في حالة عجز كبير في تقديم الخدمات الأساسية، بعد تدمير الاحتلال نحو 133 آلية بنسبة تزيد عن 80% من عدد آليات البلدية، لاسيما الآليات الخاصة بجمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي، وآليات فتح الطرق والشوارع.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «الآليات المتبقية قديمة وتحتاج لصيانة دورية، ولا تتوفر قطع الغيار والزيوت اللازمة لصيانتها، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات لجمع النفايات وفتح الطرق وتقديم باقي الخدمات».

وأوضحت أن «مئات الشوارع مغلقة ومدمرة في المدينة بفعل قصف الاحتلال لها»، منوهة أن «هناك تدميرًا كبيرًا وهائلًا في البنية التحتية، لاسيما شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من النفايات في الشوارع والمكبات الفرعية، وتحتاج لآليات بشكل عاجل لفتحها وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين عبرها».

وطالبت بلدية غزة المؤسسات الدولية والمحلية كافة بالتدخل العاجل وتوفير الآليات وقطع الغيار اللزمة لصيانتها، وكذلك الوقود لإعادة تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الحياة الإنسانية والتخفيف من الكارثة الصحية والبيئة.