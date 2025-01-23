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تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة عمليات انتشال جثامين الشهداء خاصة من رفح وجباليا.

انتشل المسعفون صباح اليوم جثامين تسعة شهداء من منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

ووصل مشافي قطاع غزة ٥٤ شهيدا، منهم ٥٣ انتشال وشهيد متأثر بإصابته، و١٩ إصابة، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٧١٦١ شهيدا و١١١١٦١ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٤ م.

واستشهد مواطن في مدينة رفح وأصيب خمسة في حادثين منفصلين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على مختلف أحياء مدينة رفح التي تقع على الحد الجنوبي للمدينة.

كما أصيب مواطنان شمال مخيم النصيرات، وأطلقت الزوارق الحربية نيران رساشاتها نحو ساحل مدينة غزة.

ولم يسجل تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء قطاع غزة وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة دخول ٨٠٨ شاحنات للقطاع خلال اليوم الرابع من وقف إطلاق النار، بينها شاحنات وقود.