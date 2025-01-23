وزير الإعلام العمانى: اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف معرض الكتاب يعكس عراقة العلاقات بين البلدين

أكد وزير الإعلام العماني الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، أن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يعكس عراقة العلاقات والروابط المتينة بين سلطنة عُمان ومصر في مختلف المجالات، لاسيما في الجوانب الحضارية والتاريخية والثقافية.

جاء ذلك فى تصريح صحفي عقب حفل الافتتاح يشيد فيه بجهود وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم المعرض بدورته الـ56، والذي يعد من بين المعارض التاريخية البارزة في الوطن العربي، ويُمثّل رافدًا مهمًّا للقرّاء والباحثين والأدباء والمهتمين، ومصدرًا للمعرفة وللمكتبات؛ نظرًا لما يحتويه من تنوع في الإصدارات والمناشط والفعاليات الثقافية.

كما أكد أهمية المناشط والمحافل الثقافية، ومن بينها معارض الكتب لدورها في تحسين وتعزيز قيم السلام والتفاهم ودعم دور النشر والأدباء والمفكرين، وتبادل الخبرات بينهم ونشر ثقافة القراءة والمعرفة.