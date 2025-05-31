ضبط 51 قضية مخدرات بإجمالى 64 متهما بمحيط المدارس ومراكز الشباب والجامعات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 51 قضية متنوعة بإجمالى 64 متهما بمحيط المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والجامعات على مستوى الجمهورية.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والجامعات والكافتيريات والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، بإجمالى 64 متهما وبحوزتهم: (70 كيلو حشيش، 6 كيلو لمخدر الآيس "الشابو"، 18 كيلو هيروين، 3 كيلو لمخدر الهيدرو، كمية من مخدرى "الحشيش الإصطناعى، الإستروكس"، 11 ألف قرص مخدر).

كما تم تنفيذ 46 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 13 سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة لتحقيقات.