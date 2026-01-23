تقرير: حليف لترامب يسيطر على 20% من مستودعات الوقود في ألمانيا

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بأن شركة أمريكية يسيطر عليها صديق مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استحوذت على العديد من مستودعات الوقود وخطوط الأنابيب الألمانية، مما يعني أن الشركة الأمريكية تشرف الآن على جزء حاسم من البنية التحتية للطاقة في ألمانيا.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية اليوم الجمعة، إن شركة سونوكو إل بي، التابعة للشركة الأمريكية إينرجي ترانسفير التي يترأسها الملياردير كيلسي وارن، اشترت شركة تانكويد بعد موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويشار إلى أن وارن هو من المتبرعين لحركة ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى" (ماجا)، ويُقال إنه تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي.

ووفقًا لسونوكو إل بي، تدير تانكويد 15 محطة في ألمانيا ومحطة واحدة في بولندا، مما يجعلها أكبر مشغل مستقل في ألمانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إنها راجعت ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر الاستحواذ على تانكويد على الأمن العام في ألمانيا أو دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي قبل منح الموافقة بشروط "صارمة"، ومن بين ذلك فيما يتعلق بالإمداد المستمر للسعة الاستيعابية للخزانات.

وأضافت متحدثة باسم الوزارة، أن الأنشطة التجارية لـ تانكويد تتكون من تشغيل مستودعات الوقود في ألمانيا وبولندا وتزويد صناعة المعادن بشكل أساسي.

ووصفت سونوكو بأنها شركة دولية رائدة وذات خبرة في مجال البنية التحتية وتوزيع الوقود.