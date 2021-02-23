 هونج كونج: 70 ألف مواطن سجلوا مواعيد لتلقي لقاح كورونا خلال الأسبوعين المقبلين - بوابة الشروق
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هونج كونج: 70 ألف مواطن سجلوا مواعيد لتلقي لقاح كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

هونج كونج - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:37 م

قال بيان لحكومة هونج كونج، إن حوالي 70 ألفا من سكان هونج كونج الإقليم، قاموا بتحديد مواعيد للحصول على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز جميع المواعيد المتاحة خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 11 من مارس المقبل، بحسب البيان الحكومي.

ومن المتوقع وصول لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى هونج كونج في غضون يوم أو يومين، بحسب بيان أدلى به في وقت سابق باتريك نيب، أمين عام الخدمة المدنية.

وتم شحن نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني إلى المدينة الأسبوع الماضي، بينما تقول الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إنه من المقرر وصول شحنات لقاح "فايزر/بيونتك" بحلول نهاية الشهر.

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