يمكن أن يؤدي الإجهاض أو فقدان الحمل إلى الضعف والشعور بالإرهاق؛ لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي خلال هذا الوقت لتجنب حدوث أي مضاعفات.

ونشر موقع "إنترناشيونال فونديشن فور ماذر أند تشيلدرين" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي يجب تناولها بعد الإجهاض.

• اللحوم الحمراء

يمكن أن يؤدي فقدان الحمل إلى نزيف حاد؛ ما يجعل الجسم يعاني من نقص الحديد، لذلك يمكن أن تساعد اللحوم الحمراء وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد على الشفاء بعد الإجهاض.

• المأكولات البحرية

تعتبر الأطعمة البحرية مثل السلمون والسردين مصادرا غنية بالحديد، التي تعتبر ضرورية للجسم بعد الإجهاض.

• البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا أساسيًا للعناصر الغذائية الحيوية؛ ما يجعله رائعًا للنساء اللائي تعرضن لفقدان الحمل.

• الفواكه المجففة

لا يمكن للأطعمة المريحة مثل المكسرات والتمر أن تضمن الصحة الجسدية فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في التعامل مع اكتئاب ما بعد الإجهاض.

• اللبن

يصبح الجسم ضعيفًا للغاية ويبدأ جهاز المناعة في التدهور بعد الإجهاض؛ لذلك فإن الحليب يمكن أن يكون مصدرًا صحيًا للكالسيوم، ويمكن أيضًا دمج بعض مسحوق الكركم لتعزيز الفعالية.

• منتجات الصويا

تحتوي الصويا على نسبة عالية من الفيتات التي تزيد من معدل امتصاص الحديد بعد فقدان الحمل، لذلك يصبح الحفاظ على مستوى الحديد في الجسم أمرًا بالغ الأهمية، حيث تعتبر منتجات الصويا أطعمة مهمة في مثل هذه الأوقات.