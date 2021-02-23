ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن النفايات البلاستيكية بالتعاون مع غانا والإكوادور

تعتزم ألمانيا بالتعاون مع غانا والإكوادور تنظيم مؤتمر وزاري هذا العام للتحضير لاتفاقية عالمية لتخفيض النفايات البلاستيكية.

وفي إطار الندوة الختامية لاجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة، قالت السفيرة الألمانية في نيروبي، انيت جونتر، اليوم الثلاثاء، إنه تحدد للاجتماع رفيع المستوى الربع الثالث من العام الحالي.

وأضافت جونتر أن العديد من الدول بعثت خلال المؤتمر الافتراضي المنعقد منذ أمس الاثنين في العاصمة الكينية بإشارة بموافقتها على إبرام اتفاقية ملزمة لتخفيض النفايات البلاستيكية على مستوى العالم.

وأوضحت جونتر أن الخطوة التالية ستتمثل في عقد مناقشة في الأسبوع المقبل للتحضير لهذا المؤتمر.

وحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن 8 مليون طن من النفايات البلاستيكية يتم إلقاؤها في المحيطات سنويا، وقالت انجر انديرسن، رئيسة البرنامج:" ثمة شيء واحد واضح وهو أن بقاء الحال كما هو عليه ليس خيارا".

وأشادت انديرسن بافريقيا مشيرة إلى أن 34 من الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة طبقت نوعا من حظر البلاستيك، وطالبت بمزيد من النشاطات في هذا الاتجاه ورأت أن من المنتظر أن يتحقق هذا الأمر من خلال الوعود التي قطعتها ألمانيا وغانا والإكوادور.

وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة عادة كل عامين في نيروبي، مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكان رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة ووزير البيئة النرويجي سفينونج روتفاتن صرح في وقت سابق من اليوم بأن هناك زخما قويا من أجل التوصل إلى اتفاقية عالمية ملزمة للحد من النفايات البلاستيكية.

وقال روتفاتن خلال اجتماع الجمعية إن أعدادا متزايدة من الدول مستعدة للتوقيع على اتفاقية للحد من النفايات البلاستيكية.