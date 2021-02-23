وزارة النقل الكورية الجنوبية تأمر بفحص محركات الطائرات من طراز بوينج 777

أمرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، شركات الطيران المحلية بفحص محركات طائرات الركاب من طراز «بوينج 777»، بعد تعطل محرك طائرة ركاب تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» من نفس الطراز.



ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، اليوم الثلاثاء، سيراقب مسؤولو الطيران عن كثب ما إذا كانت شركة الخطوط الجوية الكورية وشركة «آسيانا» وشركة «جين إير» ستفحص طائراتهم من طراز «بوينغ 777» المزودة بنفس نوع المحرك الذي عانى من العطل في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الوزارة.



وقال مسؤول في الوزارة: «سننظر في شركات الطيران بشأن ما إذا كانت قد أجرت فحوصات سلامة منتظمة على شفرات المروحة المجوفة الفريدة لطراز "برات آند ويتني PW4000" من المحركات المستخدمة في طائرات بوينغ 777 قبل أن تقلع الطائرة بعد كل 1,000 رحلة».



جدير بالذكر أن أحد محركات طائرة الركاب التابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777»، قد تعرض لعطل بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار «دنفر» متجهة إلى هونولولو، ما أدى إلى سقوط حطام فوق مدينة «دنفر» في ولاية كولورادو.