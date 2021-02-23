 واشنطن: حل الدولتين هو السبيل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 3:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

واشنطن: حل الدولتين هو السبيل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 2:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 2:41 ص

 أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن بأن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن ناقش مع أشكنازي التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، فضلا عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لمعالجة هذه التحديات.

وبحسب البيان، فقد أشار الوزير بلينكن إلى استمرار التزام الولايات المتحدة بمعارضة الإجراءات غير العادلة والمتحيزة ضد إسرائيل في الساحة متعددة الأطراف.

وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا على الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان بشكل وثيق معًا لمواجهة التحديات المقبلة.

ياتي تأكيد بلينكن على حل الدولتين في تحول عن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي قوبلت برفض فلسطيني وعربي .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك