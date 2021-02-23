 كارثة مركب بحيرة مريوط.. انتشال 6 جثث والبحث عن 7 غرقى آخرين - بوابة الشروق
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كارثة مركب بحيرة مريوط.. انتشال 6 جثث والبحث عن 7 غرقى آخرين

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:22 ص

لقي 6 أشخاص كانوا يستقلون مركب صيد، مصرعهم غرقًا، مساء اليوم الاثنين، في مياه بحيرة مريوط، أمام منطقة الهوارية، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، غربي الإسكندرية، وجارٍ البحث عن 7 آخرين.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد غرق مركبين على متنهما 13 فردًا، بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع "أبومطريد"، أثناء عودتهم من نزهة على جزيرة صغيرة، تستخدم في للراحة وتناول الأطعمة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تم انتشال 6 جثامين، وجارٍ البحث عن الباقين، وعددهم 7 أشخاص، بحسب التقديرات الأولية، وفقًا لمصدر أمني للشروق.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ مواصلة أعمال البحث عن ناجين أو ضحايا، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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