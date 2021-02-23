أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء انكماش اقتصاد بيرو خلال العام الماضي بنسبة 11.1%، وهو أسوأ أداء له من أكثر من ثلاثة عقود، على خلفية تطبيق واحدة من أشد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء، في بيان اليوم، إلى أن الاقتصاد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بمعدل 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 22.8% ساهم في الحد من شدة الانكماش الاقتصادي.

وقال فيليب هيرنانديز خبير اقتصادات منطقة الإنديز في وكالة بلومبرج إن مستوى الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي، غير قابل للاستمرار، "ومن المحتمل أن تواصل الحكومة على المدى القصير إطلاق بعض إجراءات التحفيز ولكن يجب التأكد من أنها مؤقتة".

وكانت الصادرات من السلع والخدمات قد تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12.4%، في حين تراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.5% نتيجة تراجع دخول الأسر في بيرو خلال العام الماضي.