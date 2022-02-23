بريطانيا تشير لاحتمال فرض عقوبات على أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي



بات الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هدفا محتملا لعقوبات من المملكة المتحدة، إذا استمرت التوترات مع موسكو بشأن أوكرانيا في التصاعد، فيما لا تستبعد وزارة الخارجية اتخاذ خطوة كهذه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكر بشكل خاطئ أنه تم توقيع عقوبات بالفعل ضد أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الانجليزي خلال تصريحات أدلى بها للبرلمان أمس الثلاثاء.

وبينما صوب المتحدث باسم جونسون الخطأ لاحقا، تم توجيه سؤال لوزيرة الخارجية ليز تروس بصدد المسألة خلال مقابلات تلفزيونية صباح اليوم،وكررت عدم استبعادها اتخاذ إجراءات ضد أبراموفيتش.

ونقلت إذاعة "إل بي سي" عن تروس قولها: "على قائمتنا المزيد من الأفراد الذين نستعد لفرض عقوبات عليهم". ونقلت قناة "سكاي نيوز" عنها رفضها ثلاث مرات لنفي احتمال توقيع عقوبات ضد أبراموفيتش في المستقبل.

وأضافت: "يمكن للمشاهدين أن يطمئنوا أن لدينا المزيد من الأفرد الذين نستهدفهم في حال تعرض أوكرانيا لغزو شامل".

كان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قد اعلنا عن فرض عقوبات على روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك شرق اواكرانيا ، وحذرا من فرض عقوبات أشد حال غزت موسكو أوكرانيا.