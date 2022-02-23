أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه من قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار موسكو من شأنه أن يزعزع الأمن الأوروبي واستقراره منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي عبر الأقمار الصناعية "سكايب" من العاصمة البلجيكية (بروكسل) ، مساء اليوم الأربعاء، أن ما قامت به روسيا يعد انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا أيضا لالتزامات روسيا ولسيادة أوكرانيا على أراضيها.

وأشار ستانو إلى أن أوروبا لم تشهد أزمة مماثلة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن الاتحاد الأوروبي يتعقب الطرق الدبلوماسية لمواجهة هذه الأزمة، مستبعدا في الوقت ذاته دخول أوروبا في أية مواجهات عسكرية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي فعال يتم اتخاذه، وألا سيكون هناك بعض من العقوبات الجسيمة التي ستفرض على روسيا، جراء اعتراف "موسكو" باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا ونشر قوات روسية ضد أوكرانيا.

ووجه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، حديثه إلى السلطات الروسية: "نحن ملتزمون بالحوار والدبلوماسية لكننا مستعدون للرد على أي اعتداء ضد الأراضي الأوكرانية"، قائلا إنه من مصلحة الجميع احترام القانون الدولي والتزاماته.