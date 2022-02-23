تايوان تسجل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حالتا إصابة منها محليتان و54 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله إن إحدى حالتي الإصابة، حصلت على جرعة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا والحالة الأخرى، لصبي، عمره أقل من عشر سنوات، لم يحصل على تطعيم ضد الفيروس.

وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضا 54 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، اليوم الأربعاء، 31 منها لمسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم ، لدى وصولهم إلى تايوان.

ولم يكشف المركز عن أي معلومات، تتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 20 ألفا و156 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و394 حالة إصابة محلية.

ومع عدم تسجيل أية حالات وفاة، اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 852.