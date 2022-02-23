البيت الأبيض: لا خطط لعقد اجتماع آخر بين بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه لا خطط مطروحة حاليا لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي منفتح بشكل عام على الدبلوماسية والمحادثات على أعلى مستوى، ولكن الآن، في الوقت الذي "تصعد" فيه روسيا الصراع الأوكراني، فإنه ليس الوقت المناسب.

وأضافت: "لن نغلق الباب تماما أمام الدبلوماسية"، لكنها شددت على ضرورة تغيير المسار من جانب موسكو.

وكان اجتماع مباشر بين بوتين وبايدن قيد المناقشة في الأيام القليلة الماضية. وكان بايدن قد وافق من حيث المبدأ على عقد اجتماع وبدا الكرملين منفتحا عليه، وفقا للبيت الأبيض.

وقالت ساكي إنه ليس هناك أبدا أي جدول زمني محدد لاجتماع آخر بين الرئيسين. وكان من المقرر مناقشة هذه التفاصيل بين وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف غدا الخميس لكن تم إلغاء هذا الاجتماع.