قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاربعاء، إلغاء عقوبة الإيقاف الموقعة على ثنائي منتخب المغرب سفيان بوفال وسفيان شاكلا، بعد أحداث مباراة مصر الأخيرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ووفقًا لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، فأن لجنة الاستئناف في كاف رفعت الإيقاف عن الدوليين المغربيين بوفال وشاكلا.

وأوضحت الشبكة القطرية أن بموجب هذا القرار سيتمكن اللاعبان من المشاركة مع المنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطية، في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الكونغولي في الخامسة والعشرين من شهر مارس القادم، في مباراة الذهاب على ملعب الأخير، بينما يحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الإياب يوم 30 من الشهر ذاته.

يُذكر أن عقوبة الإيقاف وقعت على ثنائي منتخب أسود الأطلسي، بسبب الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي في مواجهة المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.