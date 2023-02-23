وفد أممي يصل إلى غزة في ظل توتر ميداني بين إسرائيل والفلسطينيين

أفادت مصادر فلسطينية، بأن وفدا من الأمم المتحدة وصل اليوم الخميس، إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات في ظل توتر ميداني بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت المصادر، أن الوفد الذي يترأسه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، دخل إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يجري الوفد الأممي مباحثات مع قيادات من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بشأن سبل منع التصعيد الميداني.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعين يتبعان لجماعات مسلحة في وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن سلاح الجو هاجم موقعين في قطاع غزة أحدهما لإنتاج وسائل قتالية بحرية لحركة حماس وآخر لإنتاج وسائل قتالية؛ وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

وأوضح الجيش أنه تم رصد إطلاق ثماني قذائف صاروخية من قطاع غزة فجر اليوم، اعترض نظام القبة الدفاعي سبعا وسقطت واحدة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتم إطلاق أكثر من 30 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل منذ بداية العام الجاري ، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وجاءت هذه التطورات بعد استشهاد 11 فلسطينيا يوم أمس، خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس في شمال الضفة الغربية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 63 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، بحيث لم يتم تسجيل هذا العدد من القتلى خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.