هيثم فاروق يكشف عيب خطير في لاعب الزمالك ويحمله مسؤولية الأهداف الأخيرة

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وجه هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا حادًا لـ المغربي صلاح مصدق مدافع نادي الزمالك، بعد تعادل الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام سيراميكا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وقال فاروق في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «صلاح مصدق مدافع جيد ولكن لديه عيب خطير في العرضيات لابد أن يكون دائمآ في حالة حركة وليس من وضع الثبات».

وأضاف: «معظم الأهداف الأخيرة في شباك الزمالك بسبب المدافع المغربى .ترى كم هدف يحتاجه الزمالك لكي يخرج من المبارايات فائزًا».