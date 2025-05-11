نقابة المهن السينمائية تعلن عن تدشين أكبر مسابقة للسيناريو في العالم العربي

أعلنت نقابة المهن السينمائية ومن خلال "السينمائيون المصريون"، عن تدشين منصتها لاستقبال السيناريوهات الروائية الطويلة والقصيرة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 11 مايو 2025، حيث سيتم استقبال السيناريوهات طبقًا للشروط الواردة بالمنصة.

وتستمر نقابة السينمائيين في استقبال السيناريوهات في الفترة من 11 مايو وحتى 11 يونيو، ثم تبدأ لجان تحكيم سرية للغاية عملها لاختيار الأعمال التي تنطبق عليها الشروط، والمساهمة في تسويقها وإنتاجها عبر كبرى شركات الإنتاج المصرية.

كما سيتم الإعلان عن السيناريوهات الفائزة في حفل كبير يُقام على هامش مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثالثة.

وكشف نقيب المهن السينمائية، المخرج مسعد فودة، عن مفاجأة: الأعمال الفائزة ستحصل على جوائز لم يسبق أن أُعلن عنها في مسابقات سيناريو من قبل، وسيتم الإعلان عن قيمة الجوائز خلال أيام، وهي برعاية كبرى شركات الإنتاج في مصر والعالم العربي، وبالتعاون مع نقابة السينمائيين.

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