قال موقع «والا» العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن مناورة غير مسبوقة في غزة، وذلك بذريعة هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: «يستطيع الجيش الإسرائيلي هزيمة حماس، سيكون الأمر معقدًا وصعبًا وسيكلفنا ثمنًا باهظًا، لكنه قابل للتحقيق.. هذا هو هدف الحرب».

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه بعد استكمال جمع القوات النظامية والاحتياطية، ستبدأ المناورات في عدة مواقع داخل غزة في وقت واحد.

ووفقًا لـ«والا»، فإن الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال المرحلة المقبلة ستتم برًا وبحرًا وجوًا، بصورة لم يشهدها قطاع غزة منذ أشهر.

وأشار التقرير العبري، إلى أن وزير الدفاع سيجري تقييمًا للوضع بنهاية الأسبوع الجاري؛ لاتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ مخطط «رفح»، الذي يتضمن توزيع المساعدات الإنسانية على السكان الفلسطينيين في منطقة «خالية من الإرهاب».

وذكر أن «أحد مهام المناورة البرية نقل السكان إلى ملاجئ إنسانية جديدة».

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن «القيادة السياسية أصدرت تعليماتها لقوات الجيش بالمناورة في عدد كبير من المواقع في وقت واحد، بما في ذلك المناطق التي لم يناور الجيش فيها حتى الآن، والتي من شأنها أن تفاجئ المقاومة الفلسطينية بشكل كبير».