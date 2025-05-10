عمرو أديب مشيدا باستثمارات «اقتصادية قناة السويس»: هذه هي صناعة الدولار التي تحدث عنها وزير النقل

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمشروعات والاستثمارات التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما في ذلك في موانئ بورسعيد، قائلا: «هذه هي صناعة الدولار التي تحدث عنها وزير النقل».

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن مصر ترحب بجميع المستثمرين بما في ذلك المستثمرين من دولة الإمارات.

وأضاف أن أبوظبي لديها لديها خبرات كبيرة للغاية في قطاعي الشحن والنقل، مشددا على ضرورة نقل هذه الخبرات لمصر بما يحقق نفعًا كبيرًا لها.

ولفت إلى أن مصر بحاجة لمثل هذه المشروعات الكبيرة، معقبا: «كفانا قروض.. كفانا مساعدات.. كفانا منح».

ونوه أديب، بأنه آن أوان الاستثمار والتصنيع والتصدير، مع الوقوف على قمة البحر الأحمر والبحر المتوسط لتأكيد الريادة المصرية.

وثمن المشروعات والاستثمارات التي يتم ضخها في موانئ شرق وغرب بورسعيد، مؤكدا أن استغلال هذه النقطة الاستراتيجية أمرٌ لطالما كان يحلم به المصريون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى اليوم جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.