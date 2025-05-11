 أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي.. ما القصة؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي.. ما القصة؟


نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 11:16 ص

كشف النائب الأمريكي تيم مور عن وجود شبكة سرية من الأنفاق تحت مبنى الكابيتول في واشنطن، واصفا إياها بـ"الممرات المخفية" التي ظلت مجهولة لعقود.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، رفع مور لوحا من الأرضية ليظهر تحته سلم حاد يؤدي إلى نفق قديم، حيث ظهرت كتابات وجداريات على الجدران والأدراج.

وأشار إلى أن بعض هذه الأنفاق قد يعود تاريخها إلى حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول.

وقال مور: "هذه من الأشياء المثيرة في مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر. هناك العديد من الممرات السرية التي لا يعرفها الكثيرون".

وتستخدم هذه الأنفاق حاليا من قبل أعضاء الكونجرس للتنقل بين أجزاء المبنى، لكنها تظل منطقة محظورة على الزوار.

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