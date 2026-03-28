يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غدا الأحد، اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتسليم رئاسة المجلس إلى مملكة البحرين، في إطار التناوب الدوري بين الدول الأعضاء.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لعقد المجلس اجتماعه على المستوى الوزاري الدورة العادية (165) خلال اليوم وذلك عن بعد، لمناقشة عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام العربي، وفي مقدمتها مناقشة استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية.

واستهدفت إيران 7 دول عربية، أغلبها خليجية، بما لا يقل عن 4 آلاف و989 صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز"، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين خلال 27 يوما، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول للأنباء استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الجمعة.

وتأتي هذه الهجمات، التي تشنّها طهران منذ 28 فبراير الماضي ولم تتوقف، في إطار ما تصفه بأنه رد على عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل عليها منذ ذلك اليوم.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات، تليها الكويت، ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، فيما كانت سلطنة عمان الأقل استهدافا، وفق رصد الأناضول