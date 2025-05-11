السيطرة على حريق هائل بمطعم في ميدان سفير دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق هائل نشب في عقار بمنطقة مصر الجديدة.

بدأت الواقعة بتلقي قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين أن الحريق اندلع في محل للمأكولات والوجبات السريعة، يقع في عقار بميدان سفير في منطقة مصر الجديدة.

وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق، وتمكنت من إخماده قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

وتسبب الحريق في تلف جميع محتويات المطعم، فضلًا عن بعض الأضرار التي لحقت بعدد من الشقق السكنية أعلى المطعم.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.