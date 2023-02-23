المحامين العرب يدعو لتحرك دولي فوري لحماية الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال

دعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى؛ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات جادة وفورية لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

جاء ذلك في بيان لبنعيسى، اليوم الخميس، ردا على المجزرة الدامية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة نابلس الفلسطينية وأسفرت عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 أخرين.

وقال بنعيسى إن بيانات الإدانة لم تعد كافية مع كيان لا يحترم الشرعية الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ويتمادى في أعماله الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه مجددا تأكيده على موقف الاتحاد الثابت بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.