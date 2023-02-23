ورطة محتملة لصلاح بسبب مباراة مصر ومالاوي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، الموعد الرسمي لمباراة منتخب مصر الأول ضد مالاوي، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويلعب منتخب مصر، بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، مباراتي الجولة الثالثة والرابعة أمام منتخب مالاوي بفترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر مارس القادم.

وتحدد إقامة المباراة الأولى بين منتخبي مصر ومالاوي على ستاد القاهرة الدولي يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، يوم 28 من مارس القادم، والتي تتزامن مع سابع أيام شهر رمضان.

وتشير الشكوك حول فرص تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراته الثانية ضد مالاوي بتصفيات إفريقيا، خاصة وأن المباراة ستقام يوم 28 مارس، وقت استعدادات ليفربول للمواجهة النارية المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم 1 من شهر إبريل بنهار رمضان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.