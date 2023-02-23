 هيئة الطيران المدني العماني: أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط - بوابة الشروق
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هيئة الطيران المدني العماني: أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 فبراير 2023 - 1:25 م | آخر تحديث: الخميس 23 فبراير 2023 - 1:26 م

 

أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم الخميس، فتح أجواء السلطنة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية، وذلك التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944.

وقالت الهيئة في بيان لها: «التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي، نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية».

وتعليقًا على الأمر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن سلطنة عمان سمحت بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، هذا القرار بأنه «تاريخي»، مبينا أنه «سيقصر الطريق إلى آسيا، ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين، ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية».

ووجه الشكر إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد والأصدقاء الأمريكيين، الذين رافقوا بلاده طوال العملية برمتها، وعلى مساعدتهم الكبيرة في إنجاح هذه الخطوة.

 

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