وزيرة خارجية ألمانيا تدعو لتأييد قرار أممي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لتأييد قرار من الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت بيربوك اليوم الخميس، قبل انطلاقها إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية: "خطة السلام مطروحة على الطاولة، وهي ميثاق للأمم المتحدة".

ومن المقرر أن تلقي بيربوك بعد ظهر اليوم "بتوقيت ألمانيا" خطابا قبل اجتماع الجمعية العامة في نيويورك.

يشار إلى بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير من عام 2022، وتحل الذكرى السنوية الأولى لهذه الحرب غدا الجمعة.

وقالت بيربوك، "إن القرار سيتضمن الخطوات الضرورية الملموسة من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، وذكرت ضمن ذلك وقف الهجمات الروسية وحماية المدنيين واحترام سلامة أراضي أوكرانيا من خلال انسحاب القوات الروسية والمحاسبة على الجرائم التي تم ارتكابها بأوكرانيا"، مضيفة: "هذا هو الطريق نحو السلام"، وأكدت أن هذا ما يتوقعه العالم منذ عام من روسيا.

ومن المقرر التصويت على القرار في وقت متأخر من مساء الخميس "بتوقيت وسط أوروبا" بعد إلقاء عشرات الخطابات من قبل متحدثين رفيعي المستوى.

وتابعت بيربوك: "لا أحد باستثناء روسيا يرغب في هذه الحرب، إننا نريد السلام، أوكرانيا والعالم بحاجة للسلام.. نحن نبذل كل جهودنا الدبلوماسية كي يرفع العالم صوته عاليا وبوضوح اليوم، بحيث يتم سماعه في النهاية في موسكو".