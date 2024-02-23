إسبانيا: تأكيد حالة الوفاة الخامسة في حريق برج بلنسية السكني

تأكدت حالة وفاة خامسة في الحريق الذي اندلع في مبنى سكني في مدينة بلنسية الإسبانية.

وأكد قاضي التحقيق، الوفاة اليوم الجمعة، فيما أعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيق في أسباب الحريق.

وذكرت صحيفة لا فانجارديا نقلا عن مصادر بالتحقيقات أن الجثث الأربع التي تم انتشالها خلال الليل هي لزوجين وطفليهما.

وقالت ماريا خوسيه كاتالا عمدة بلنسية في وقت سابق، إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت سلطات الطوارئ قد أكدت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق هائل دمر مبنى سكنيا في مدينة بلنسية الساحلية الإسبانية.

ونقلت قناة "آر تي في إي" عن أحد السكان في مجمع سكني مجاور قوله إن "المبنى ظهر وكأنه صنع من الفلين، لقد اندلعت فيه النيران فجأة وسرعان ما لحق به الدمار".

وتسببت السرعة، التي انتشر بها الحريق من إحدى الشقق إلى سطح المجمع السكني، فضلا عن إصابة 15 شخصا وفقدان ما يصل إلى 15 آخرين، في شعور الإسبان بالصدمة.