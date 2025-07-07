تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع قيمة الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات اليوم الاثنين في ظل فوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وسجلت عقود الذهب الفورية والآجلة خسائر في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي سوق الصرف، ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الست الرئيسية بنسبة 0.17% إلى 97.35 نقطة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات بنسبة 1.23% لتصل إلى 4.369%. وكانت العوائد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 4.371 في وقت سابق من تعاملات اليوم. كما ارتفعت عوائد السندات العشرية السيادية لكندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليابان بأكثر من 0.1%.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.85% إلى 3318.05 دولار مقابل 3346.50 دولار للأوقية يوم الجمعة. وتراوح نطاق التداول اليوم بين 3305.12 و3352.20 دولار للأوقية، في حين تراوح السعر خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بين 2351.90 دولار و3509.90 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.79% إلى 3310.38 دولار للأوقية. وتراوح السعر خلال التعاملات بين 3296.50 دولار و3341.89 دولار للأوقية، في حين كان نطاق السعر خلال الأسابيع ألـ 52 الماضية بين 2349.59 دولار و3500.33 دولار للأوقية.

ووفقا للأسعار الحالية تزيد أسعار الذهب في العقود الآجلة والفورية بأكثر من 38% مقارنة بالعام الماضي.