ترامب يهاجم السلطات البرازيلية: اتركوا بولسونارو وشأنه

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات البرازيلية، بسبب ما وصفه بحملة "مطاردة ساحرات" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، مشيرا إلى أنه سوف "يراقب عن كثب" محاكمة الرئيس السابق.

ويمثل الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف بولسونارو، الذي تولى السلطة ما بين عامي 2019 و2022، أمام المحكمة العليا في البلاد بسبب دوره في محاولة انقلاب مزعومة في يناير عام 2023. وهو غير مؤهل بالفعل لخوض الانتخابات المزمعة العام المقبل.

ونفى الرئيس السابق الاضطلاع بأي دور في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أنه يتعرض لاضطهاد سياسي.

وقال ترامب: "لقد حدث ذلك لي 10 مرات"، مضيفا: "سوف أراقب عن كثب حملة مطاردة الساحرات التي يتعرض لها بولسونارو وأسرته والآلاف من أنصاره، اتركوا بولسونارو وشأنه".

من جانبه، رد بولسونارو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلا إن "الحرب التي يخوضها ترامب من أجل السلام والعدالة والحرية تتردد أصداؤها حول العالم"، وقدم الشكر للرئيس الأمريكي لأنه "أعطانا نموذجا يحتذى به في الإيمان والصمود".