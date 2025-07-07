شهد سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، اندلاع حريق بإحدى غرف الأجهزة، ما أدى إلى تعطل مؤقت في خدمات الاتصالات بعد اتخاذ قرار بفصل التيار الكهربي عن كامل السنترال.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع الفرق الفنية بالشركة، تعمل حاليًا على السيطرة الكاملة على الحريق، وجارٍ تقييم الموقف الفني لجميع الخدمات والعملاء المتأثرين.

وأوضح الجهاز أنه يجري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعويض العملاء المتضررين من توقف الخدمة.

وتابع البيان أن وزير الاتصالات وجميع الجهات المعنية يتابعون الموقف أولًا بأول لضمان سرعة الحل وتلافي أي تأثيرات مستقبلية.