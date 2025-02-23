عمرو سمير عاطف: مي عز الدين أكتر فنانة أتمنى لها النجاح هذا العام

شارك السيناريست عمرو سمير عاطف صورة الفنانة مي عز الدين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وهي تتصدر منفردة بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد "قلبي ومفتاحه" وعلق: "باتمنى التوفيق لكل الفنانيين والزملاء، بس فعلا أكتر حد باتمنى له النجاح السنة دي، غير طبعا كل اللي شغالين معانا في مسلسل "الشرنقة"، هو مي عز الدين".

وتابع: "مي ممثلة قديرة وموهوبة، ولما بتتاح ليها الفرصة وتقدم دور مكتوب كويس بتبدع، وهي تستاهل كل النجاح اللي في الدنيا".

واستطرد: "البوست ده مش مجاملة أنا عمري ما قابلتها بس أنا عارف هي قد إيه موهوبة وبجد باتمنى لها كل التوفيق".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين تشارك هذا العام بمسلسل "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه بموسم شهر رمضان، والذي تتعاون فيه لأول مرة مع المخرج تامر محسن، ويشارك في بطولة العمل كل من آسر ياسين ودياب، وأشرف عبدالباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، وحازم سمير، وعايدة رياض، وتقى حسام، وعدد آخر من الفنانين.